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29 Eylül 2019, Pazar
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Sosa: Bu galibiyet çok önemliydi

Sosa: Bu galibiyet çok önemliydi

Trabzonspor kaptanı , Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Belki galibiyet çok önemlidir ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek, onlara tekrar bunu yapabileceğimizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu, bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti" dedi.

Trabzonspor Kaptanı , 'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kahramanlıktan öte bugün önemli olanın takımına yardımcı olmak olduğunu ifade eden Jose Sosa, "İhtiyacımız olan bir maçta böylesine ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Eğer takıma yardımcı olduysam tabii kendimi çok mutlu hissederim. Çünkü insanlara tekrar o özgüveni aşılamak tekrar bize güvenmeleri gerektiğini hatırlatmamız gerekiyordu. Çünkü onların ihtiyacı vardı. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Onlara tekrar mutluluk armağan etmek istemiştik. Bu galibiyet o açıdan çok önemliydi. Rakibin kim olduğundan öte kazanıp kazanmadığımızdan daha öte önemli olan şey insanlara bir umut vaat edebilmek. Bizim takımımız gerçekten iyi oyun ortaya koyan ve insanlara bir umut vaat edebilen bir takım. Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek, onlara tekrar bunu yapabileceğimizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu, bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti.Teknik direktörlerimiz, hocalarımız, bütün kadro, bütün kulüp, bütün yöneticilerimiz gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymaya çalışıyorlar. Gerçekten çok iyi yönde gidiyor. Bizim bunu saha içindeki skorlarla göstermemiz gerekiyordu, bugün bunu yapmaya çalıştık" diye konuştu.

  1. 30.09.2019
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