Sosa: Bu galibiyet çok önemliydi
Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Belki galibiyet çok önemlidir ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek, onlara tekrar bunu yapabileceğimizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu, bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti" dedi.
Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kahramanlıktan öte bugün önemli olanın takımına yardımcı olmak olduğunu ifade eden Jose Sosa, "İhtiyacımız olan bir maçta böylesine ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Eğer takıma yardımcı olduysam tabii kendimi çok mutlu hissederim. Çünkü insanlara tekrar o özgüveni aşılamak tekrar bize güvenmeleri gerektiğini hatırlatmamız gerekiyordu. Çünkü onların ihtiyacı vardı. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Onlara tekrar mutluluk armağan etmek istemiştik. Bu galibiyet o açıdan çok önemliydi. Rakibin kim olduğundan öte kazanıp kazanmadığımızdan daha öte önemli olan şey insanlara bir umut vaat edebilmek. Bizim takımımız gerçekten iyi oyun ortaya koyan ve insanlara bir umut vaat edebilen bir takım. Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek, onlara tekrar bunu yapabileceğimizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu, bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti.Teknik direktörlerimiz, hocalarımız, bütün kadro, bütün kulüp, bütün yöneticilerimiz gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymaya çalışıyorlar. Gerçekten çok iyi yönde gidiyor. Bizim bunu saha içindeki skorlarla göstermemiz gerekiyordu, bugün bunu yapmaya çalıştık" diye konuştu.
- 30.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Sosa: Bu galibiyet çok önemliydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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