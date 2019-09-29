Fırtına zamanı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Ligde 3 haftadır galip gelemeyen (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) bordo- mavililer, 3 puan alarak yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman, böyle maçların 'takım ruhu artı özverili mücadele' ile kazanıldığını vurgulayarak, oyuncularından 90 dakika savaşmalarını istedi.

11 DEĞİŞMİYOR

Tecrübeli hocanın, "Hücum oyuncusu sadece gol atmayı düşünmeyecek, defansa da yardım edecek. Aynı şekilde savunma da hücuma destek verecek. Herkes arkadaşının yerine de koşup, mücadele edecek" dediği öğrenildi. İlk onbirde ise değişiklik beklenmiyor. Demir Grup Sivasspor maçında sahaya çıkan; "Uğurcan - Pereira, Hosseini, Campi, Novak - Mikel, Sosa - AbdUlkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme - Sörloth" onbirinin bu akşam da sahada olması bekleniyor.



STURRIDGE YEDEK KUVVET

Geçtiğimiz hafta son idmanda sakatlanarak Demir Grup Sivasspor kadrosundan çıkarılan Daniel Sturridge, derbi kadrosuna alındı. Son antrenmanlarda takımla çalışan İngiliz yıldız maça yedekler arasında başlayacak. Sturridge'nin ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.



TRİBÜNLER YİNE DOLU

Bordo-mavili taraftarlar son dönemdeki kötü sonuçlara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaş maçı öncesi satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Şenol Güneş Stadı bugün tamamen dolacak. Taraftarlar, maçtan önce Ünal Karaman ve oyuncuları tribüne çağırıp moral desteği verecek.



ÖMÜR'E DETAYLI KONTROL

Almanya'da dizinden menisküs ameliyatı olan ve rehabilitasyon dönemini geçiren Abdülkadir Ömür önceki gün Trabzon'a gelmişti. Sağlık kurulu, genç yıldızı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Ömür'ün bir süre Trabzon'da kalıp, ardından tekrar Almanya'ya dönerek tedavisine burada devam edeceği öğrenildi.



4 ÖNEMLİ EKSİK

Fırtına'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Cezalı oyuncu ise bulunmuyor.