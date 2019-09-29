Fırtına zamanı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Fırtına zamanı!

Fırtına zamanı!

Fırtına zamanı!

, 'in 6. haftasında bugün sahasında 'ı konuk edecek. Bordo-mavililer, 3 puana şartlandı. Hedef; kazanıp yeni bir çıkış başlatmak. , takım ruhu ile oynayacaklarını dile getirdi.

, 'in 6. haftasında bugün sahasında 'ı konuk edecek. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Ligde 3 haftadır galip gelemeyen (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) bordo- mavililer, 3 puan alarak yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör , böyle maçların 'takım ruhu artı özverili mücadele' ile kazanıldığını vurgulayarak, oyuncularından 90 dakika savaşmalarını istedi.

11 DEĞİŞMİYOR
Tecrübeli hocanın, "Hücum oyuncusu sadece gol atmayı düşünmeyecek, defansa da yardım edecek. Aynı şekilde savunma da hücuma destek verecek. Herkes arkadaşının yerine de koşup, mücadele edecek" dediği öğrenildi. İlk onbirde ise değişiklik beklenmiyor. maçında sahaya çıkan; "Uğurcan - Pereira, Hosseini, Campi, Novak - Mikel, Sosa - AbdUlkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme - Sörloth" onbirinin bu akşam da sahada olması bekleniyor.

STURRIDGE YEDEK KUVVET
Geçtiğimiz hafta son idmanda sakatlanarak Demir Grup Sivasspor kadrosundan çıkarılan , derbi kadrosuna alındı. Son antrenmanlarda takımla çalışan İngiliz yıldız maça yedekler arasında başlayacak. Sturridge'nin ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

TRİBÜNLER YİNE DOLU
Bordo-mavili taraftarlar son dönemdeki kötü sonuçlara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaş maçı öncesi satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Şenol Güneş Stadı bugün tamamen dolacak. Taraftarlar, maçtan önce Ünal Karaman ve oyuncuları tribüne çağırıp moral desteği verecek.

ÖMÜR'E DETAYLI KONTROL
'da dizinden menisküs ameliyatı olan ve rehabilitasyon dönemini geçiren Abdülkadir Ömür önceki gün 'a gelmişti. Sağlık kurulu, genç yıldızı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Ömür'ün bir süre Trabzon'da kalıp, ardından tekrar Almanya'ya dönerek tedavisine burada devam edeceği öğrenildi.

4 ÖNEMLİ EKSİK
Fırtına'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

  1. 29.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına zamanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN