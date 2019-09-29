Federal Mahkeme bakacak

Trabzonspor, 2010-11 sezonunu ve verilen olumsuz kararları İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıdı. Resmi siteden yapılan açıklamada "Şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı (CAS'ın hukuka aykırı kararı) İsviçre Federal Mahkemesi'ne yapılan başvuru tamamlandı. Yapılan başvuruda önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi" ifadeleri yer aldı.