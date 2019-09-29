Federal Mahkeme bakacak
Trabzonspor, 2010-11 sezonunu ve verilen olumsuz kararları İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıdı. Resmi siteden yapılan açıklamada "Şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı (CAS'ın hukuka aykırı kararı) İsviçre Federal Mahkemesi'ne yapılan başvuru tamamlandı. Yapılan başvuruda önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi" ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor, 2010-11 sezonunu ve verilen olumsuz kararları İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıdı. Resmi siteden yapılan açıklamada "Şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı (CAS'ın hukuka aykırı kararı) İsviçre Federal Mahkemesi'ne yapılan başvuru tamamlandı. Yapılan başvuruda önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi" ifadeleri yer aldı.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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