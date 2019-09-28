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28 Eylül 2019, Cumartesi
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'dan duyurusu!

Trabzonspor'dan CAS duyurusu!

, 2010-11 sezonuyla ilgili İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi’ne (’ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı." denildi

, 2010-11 sezonuyla ilgili İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu açıkladı.

İşte Trabzonspor kulübünden yapılan açıklama;

"Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne ('ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı.

İsviçre Federal Mahkemesi'ne yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi."

  1. 28.09.2019
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