Sturridge müjdesi
Trabzonspor'da Sturridge sevinci yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte İngiliz golcünün Beşiktaş maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Özel ilgilendi
Teknik direktör Ünal Karaman, yarın oynanacak Beşiktaş derbisinde tüm planlarını galibiyet için yapıyor. Kısıtlı kadrosu fazla oynama lüksü olmayan 53 yaşındaki hoca, ağırlıklı olarak Sivas maçının 11'i ile hafta boyunca özel ilgilendi. Tek hamle lüksü savunmada olan Karaman'ın, Beşiktaş derbisinde Campi'yi yine, Hosseini'ye partner yapması bekleniyor. Uğurcan derbide yine bordo-mavililerin 1 numarası olacak. Karaman sağ bekte Pereira'ya, sol bekte Novak'a, orta alanda Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa üçlüsüne görev verecek Karaman, kanatlarda ise Nwakaeme ile Avdijaj'ı oynatacak.
Büyüklere geçit yok
Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordomavililer Beşiktaş'ı ise 2-1'le geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkardı.
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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