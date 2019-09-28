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28 Eylül 2019, Cumartesi
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müjdesi

Sturridge müjdesi

'da sevinci yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte İngiliz golcünün maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çok büyük umutlar ile transfer edilen ancak şu ana kadar gerek hazır olmaması gerekse yaşadığı küçük çaplı sakatlıklar nedeniyle beklentilere karşılık veremeyen 'i hırs bastı. Sivasspor maçı öncesinde yapılan kontrollerin ardından tedbir amaçla kadrodan çıkartılan İngiliz forvet dün ilk kez bordo-mavili takım ile çalışmada yer aldı. Takım ile birlikte idmanı tamamlayan golcünün, derbisinde yer almasına kesin gözü ile bakılıyor. Tedbir amaçlı maç günü kontrolleri de yapılacak Sturridge'nin de derbide forma giymeyi çok istediği ve belirtildi. Sturridge, 'da lig ve Avrupa maçları olmak üzere bugüne kadar sadece 2 maçta 66 dakika forma giydi.

Özel ilgilendi
Teknik direktör , yarın oynanacak Beşiktaş derbisinde tüm planlarını galibiyet için yapıyor. Kısıtlı kadrosu fazla oynama lüksü olmayan 53 yaşındaki hoca, ağırlıklı olarak Sivas maçının 11'i ile hafta boyunca özel ilgilendi. Tek hamle lüksü savunmada olan Karaman'ın, Beşiktaş derbisinde Campi'yi yine, Hosseini'ye partner yapması bekleniyor. Uğurcan derbide yine bordo-mavililerin 1 numarası olacak. Karaman sağ bekte Pereira'ya, sol bekte Novak'a, orta alanda Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa üçlüsüne görev verecek Karaman, kanatlarda ise Nwakaeme ile Avdijaj'ı oynatacak.

Büyüklere geçit yok
Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordomavililer Beşiktaş'ı ise 2-1'le geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkardı.
  1. 28.9.2019
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