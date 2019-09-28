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28 Eylül 2019, Cumartesi
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"Hocamıza güvenimiz tam"

"Hocamıza güvenimiz tam"

Başkanı , bordo mavili kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanı , teknik direktör 'a güvendiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Geçmişte Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntı saha sonuçları kötü gittiği zaman hemen değişikliğe gidilmesiydi. Yönetim kendisini garanti almak için önce teknik direktör değişikliği ardından transfere sarılıyordu. Hocamızla birlikte önümüzdeki iki yıl için sözleşme imzaladık. Hocamıza inancımız ve güvenimiz tam. 1-2 olumsuz sonuçtan sonra Ünal Karaman'ın üzerinden bir takım eleştirilerin ve spekülasyonlara yol açacak haberlerin yapılması hiç hoş değil, şık değil hatta abesle iştigaldir" dedi.

"TARİHTE İLK KEZ 106 MİLYON TL KAR AÇIKLADIK"
Ağaoğlu, ekonomik durumu özetledi: "Trabzonspor Futbol A.Ş ilk defa 106 milyon TL gelir açıklamıştır. 2011'den sonra ilk kez 106 milyon TL gelir beyan ettik. Bununla birlikte de Trabzonspor'un hiçbir şekilde zirve yarışının arkasında kalmayacağını ancak şampiyonluk söyleminden söz edebilmesi için de 3-4 seneye ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bugün itibariyle Trabzonspor ekonomik ve finansal bir yapıda sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmuştur. Her sene milyonlarca lira zarar eden kulüp bugün kar açıklayabilen bir kulüp haline gelmiştir.

"SİSTEM DEVAM EDERSE SIKINTI"
Ağaoğlu, TFF'nin kurullarının son dönemde çok tartışılmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Kurulların oluşumunda bugüne dönük yaşanabilecek sıkıntıları TFF yönetim kurulu üyeleriyle açık açık paylaştık, anlattık. Onun için yaşananlar bana hiç sürpriz gelmiyor. Bu şekilde de devam ettiği sürece bu sıkıntıların boyutları çok daha artarak devam edecek. Büyük sıkıntılar yaşanacak."

  1. 28.9.2019
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