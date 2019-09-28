"Hocamıza güvenimiz tam"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"TARİHTE İLK KEZ 106 MİLYON TL KAR AÇIKLADIK"
Ağaoğlu, ekonomik durumu özetledi: "Trabzonspor Futbol A.Ş ilk defa 106 milyon TL gelir açıklamıştır. 2011'den sonra ilk kez 106 milyon TL gelir beyan ettik. Bununla birlikte de Trabzonspor'un hiçbir şekilde zirve yarışının arkasında kalmayacağını ancak şampiyonluk söyleminden söz edebilmesi için de 3-4 seneye ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bugün itibariyle Trabzonspor ekonomik ve finansal bir yapıda sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmuştur. Her sene milyonlarca lira zarar eden kulüp bugün kar açıklayabilen bir kulüp haline gelmiştir.
"SİSTEM DEVAM EDERSE SIKINTI"
Ağaoğlu, TFF'nin kurullarının son dönemde çok tartışılmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Kurulların oluşumunda bugüne dönük yaşanabilecek sıkıntıları TFF yönetim kurulu üyeleriyle açık açık paylaştık, anlattık. Onun için yaşananlar bana hiç sürpriz gelmiyor. Bu şekilde de devam ettiği sürece bu sıkıntıların boyutları çok daha artarak devam edecek. Büyük sıkıntılar yaşanacak."
- 28.9.2019
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
"Hocamıza güvenimiz tam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.