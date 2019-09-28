Ekuban’dan iyi haber var
Sakatlığı devam eden golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın sahalara döneceği tarih netleşti.
Ev'de daha iyi
Fırtına, ligdeki 6 puanın 4'ünü iç sahada elde etti. İç sahada 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 3 maçta 2 puan çıkarabildi. Dış sahada Kasımpaşa ve F.Bahçe ile 1-1 kaldı. Sivas'a yenildi.
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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