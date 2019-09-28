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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Ekuban’dan iyi haber var

Ekuban’dan iyi haber var

Sakatlığı devam eden golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın sahalara döneceği tarih netleşti.

İdmanda İvanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında sol ayak tarak kemiği kırılan ve İtalya'da ameliyat olan Ekuban'ın dönüş tarihi belli oldu. 25 yaşındaki Ganalı forvetin önümüzdeki haftadan itibaren idmanlara başlayacağı belirtildi. , Ekuban'ın dönmesini bekliyor.

Ev'de daha iyi
Fırtına, ligdeki 6 puanın 4'ünü iç sahada elde etti. İç sahada 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 3 maçta 2 puan çıkarabildi. Dış sahada Kasımpaşa ve F.Bahçe ile 1-1 kaldı. Sivas'a yenildi.

  1. 28.9.2019
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