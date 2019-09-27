Derbi ustası

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un üç büyük takımına geçit vermiyor. Başarılı teknik adam; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bordo- mavililerin başında çıktığı 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu periyotta 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Fırtına bu maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Ünal Karaman'lı Trabzonspor bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında 12 puan toplarken, 9 puan kaybetti.



EVİNDEKİ 3 MAÇI DA KAZANDI

Karaman kendi taraftarı önünde ise rakiplerine deyim yerindeyse nal toplattı. Şenol Güneş Stadı'nda İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı tüm maçları galip bitirdi. Bordo-mavililer, Karaman ile geçen sezon sahasında sırasıyla önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ı ise 2-1'le geçerek uzun süre sonra ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkardı.



DEPLASMANDA TEK YENİLGİ

Fırtına, Karaman ile ezeli rakiplerine deplasmanda da geçit vermedi. 4 maçta sadece 1 yenilgi aldı. İstanbul'da geçen sezon Galatasaray'a 3-1 kaybedilen o karşılaşmaya da hakem hataları damga vurmuştu. Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesi 1-1, Vodafone Park'taki Beşiktaş maçı uzatmalarda yenilen golle 2-2 bitti. Karaman, bu sezon da Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.



STURRIDGE TAKIMLA ÇALIŞTI

Derbi hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçının kadrosundan son anda çıkarılan Daniel Sturridge de idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. İngiliz yıldızın, pazar günü en azından yedek kulübesinde yerini alması bekleniyor.



SAKATLARA AYRI PROGRAM

Sakatlıkları devam eden Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Ogeny Onazi takımdan ayrı çalıştılar. Üç oyuncunun fizyoterapist eşliğinde kendilerine verilen programı uyguladıkları bildirildi. Fernandes'in durumunun büyük oranda düzeldiği, Yusuf ve Onazi'nin ise lige verilecek milli aranın ardından takıma katılacakları kaydedildi.



UĞURCAN KORKUTTU!

Antrenmandaki çift kale oldukça sert geçti. Bir pozisyonda yerde kalan Donis Avdijaj, sağlık görevlilerin saha içerisinde yaptığı müdahalenin ardından maça devam etti. Sörloth'un çektiği şut yüzüne isabet eden kaleci Uğurcan Çakır ise idmanı yarıda bıraktı. Uğurcan'ın durumunun önemli olmadığı bildirildi.