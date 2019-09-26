Ünal Karaman'dan 3 büyüklere geçit yok - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ünal Karaman'dan 3 büyüklere geçit yok

'dan 3 büyüklere geçit yok

Ünal Karaman'dan 3 büyüklere geçit yok

, yönetiminde 'un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine geçit vermiyor. Karaman, , ve 'a karşı bordo-mavililerin başında çıktığı 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

'de, üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren , pazar günü sahasında oynayacağı karşılaşmasına çıkış maçı olarak bakıyor.

Bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri ise 'ın, bordo-mavili takımın başına geldiği günden beri 'un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu performansla birlikte aldığı saha sonuçları.

Trabzonspor'da iç transfer

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, ve karşısında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Ünal Karaman'lı Trabzonspor bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında 12 puan toplarken, 9 puan kaybetti.

EVİNDEKİ 3 MAÇI DA KAZANDI

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer Beşiktaş'ı ise 2-1'le geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkardı.

DEPLASMANDA 1 YENİLGİ

Trabzonspor ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

  1. 26.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünal Karaman'dan 3 büyüklere geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN