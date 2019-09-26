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26 Eylül 2019, Perşembe
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'da yeni penaltıcı kim?

Trabzonspor'da yeni penaltıcı kim?

Fırtına, bu sezon Avrupa ve lig olmak üzere kazanılan 4 penaltının 3'ünden yararlanamadı. Nwakaeme, Sosa ve Sörloth penaltı kaçırdı. Bordo-mavililerde art arda kaçan penaltıların ardından 3 ismin bu vuruşu kullanması gündeme geldi.

Fırtına, bu sezon Avrupa ve lig olmak üzere kazanılan 4 penaltının 3'ünden yararlanamadı. Nwakaeme, Sosa ve Sörloth penaltı kaçırdı. Bordo-mavililerde art arda kaçan penaltıların ardından 3 ismin bu vuruşu kullanması gündeme geldi. Abdulkadir Parmak, Obi Mikel ve Uğurcan Çakır üçlüsünden birisinin penaltıda topun başına geçebileceği belirtiliyor.

SAĞLIK KURULU TOPLANIYOR
son dönemde yaşanan sakatlıkların fazlalığı ve mevcut sakat oyuncuların şu anki sakatlık durumlarını gözden geçirmek için toplanacak. Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven'in de yer alacağı toplantıda bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. Sturridge, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes'in iyileşme sürecinde olan sakatlıklarının yanı sıra 'da ameliyat olan ve 27 Eylül'de 'ye dönecek Abdülkadir Ömür'ün tedavisi için izlenecek yol haritası da burada gündeme gelecek. 20 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya'ya gidebileceği dile getiriliyor.

  1. 26.9.2019
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