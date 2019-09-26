Trabzonspor'da Sosa ve Novak kalıyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Sosa ve Novak kalıyor

'da Sosa ve Novak kalıyor

Trabzonspor'da Sosa ve Novak kalıyor

Bordo-mavililer bir taraftan sıkıntılı dönemden çıkmaya çalışırken, bir taraftan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Uğurcan ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut'a ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan bordo-mavililer, şimdi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sosa ve Novak ile görüşmelere başladı.

Bordo-mavililer bir taraftan sıkıntılı dönemden çıkmaya çalışırken, bir taraftan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Uğurcan ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut'a ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan bordo-mavililer, şimdi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sosa ve Novak ile görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu konu ile ilgili, "Sosa ve Novak ile sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz başladı. İki oyuncunun da devam etme yönünde düşüncesi var. Pereira ile ilgili ise herhangi bir gelişme yok. Bu görüşmeler 1-2 ay içerisinde netleşecektir" dedi.

TRABZONSPOR'U UNUTAMAM
kalecisi Uğurcan, Getafe maçında İspanyol yayımcı kanalın spikeri tarafından efsane kaleci Zubizarreta'ya benzetilmişti. Marsilya'nın hali hazırda sportif direktörlüğünü yapan İspanyol futbol adamına Uğurcan soruldu. Zubizerata, "Maçı izlemedim. O yüzden bahsettiğiniz kaleci için yorum yapamam. Ama ben hayatımda unutamadığım gollerden birisini, Trabzonspor'dan yedim. 'ta. Maç 7-2 bitti de o gol unutuldu" dedi. Zubizarreta'ya unutamadığı golü atmıştı.

  1. 26.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Sosa ve Novak kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN