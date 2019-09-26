Trabzonspor'da Sosa ve Novak kalıyor
Bordo-mavililer bir taraftan sıkıntılı dönemden çıkmaya çalışırken, bir taraftan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Uğurcan ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut'a ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan bordo-mavililer, şimdi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sosa ve Novak ile görüşmelere başladı.
Bordo-mavililer bir taraftan sıkıntılı dönemden çıkmaya çalışırken, bir taraftan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Uğurcan ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut'a ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan bordo-mavililer, şimdi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sosa ve Novak ile görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu konu ile ilgili, "Sosa ve Novak ile sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz başladı. İki oyuncunun da devam etme yönünde düşüncesi var. Pereira ile ilgili ise herhangi bir gelişme yok. Bu görüşmeler 1-2 ay içerisinde netleşecektir" dedi.
TRABZONSPOR'U UNUTAMAM
Trabzonspor kalecisi Uğurcan, Getafe maçında İspanyol yayımcı kanalın spikeri tarafından efsane kaleci Zubizarreta'ya benzetilmişti. Marsilya'nın hali hazırda sportif direktörlüğünü yapan İspanyol futbol adamına Uğurcan soruldu. Zubizerata, "Maçı izlemedim. O yüzden bahsettiğiniz kaleci için yorum yapamam. Ama ben hayatımda unutamadığım gollerden birisini, Trabzonspor'dan yedim. Nou Camp'ta. Maç 7-2 bitti de o gol unutuldu" dedi. Zubizarreta'ya unutamadığı golü Hami Mandıralı atmıştı.
- 26.9.2019
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Yorum
mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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