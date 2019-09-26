Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: İstifa söz konusu değil - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
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'da : İstifa söz konusu değil

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: İstifa söz konusu değil

Başkan , derbisi öncesi konuştu. Olumsuz sonuçlardan sonra 'ın istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Başkan , derbisi öncesi konuştu. Olumsuz sonuçlardan sonra 'ın istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirten Ağaoğlu, "Alınan sonuçlar, başımıza gelenler hoş şeyler değil. Olaya yüzeysel bakmamak gerekiyor. 4 tane çok önemli futbolcuyu bir hafta içerisinde sakatlıktan dolayı kaybettik. Bayrağı çekip teslim olacak halimiz yok. Destek kelimesinin anlamını tam olarak algılanamadığını görüyorum. Destek sıkıntının yaşandığı süreçte anlam ifade eder. Daha şurada olumsuz geçen 2-3 maçın ardından felaket senaryosu yazılıyor. Bizi sakatlar dönünce görün" diye konuştu.

  1. 26.9.2019
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