Trabzonspor Federal Mahkeme'ye başvurdu

2010-11 sezonuna ilişkin arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce FIFA, UEFA ve CAS'ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi'ne gitti. Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, son başvuru tarihi olan 27 Eylül'den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek, "İsviçre Federal Mahkemesi'ne gerekli harçları yatırarak başvurumuzu yaptık. Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. İsviçre Federal Mahkemesi'nden, alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.