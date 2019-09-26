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26 Eylül 2019, Perşembe
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Federal Mahkeme'ye başvurdu

Trabzonspor Federal Mahkeme'ye başvurdu

2010-11 sezonuna ilişkin arayışlarını sürdüren , daha önce , ve 'ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan 'ne gitti.

2010-11 sezonuna ilişkin arayışlarını sürdüren , daha önce , ve 'ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan 'ne gitti. Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, son başvuru tarihi olan 27 Eylül'den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek, "İsviçre Federal Mahkemesi'ne gerekli harçları yatırarak başvurumuzu yaptık. Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. İsviçre Federal Mahkemesi'nden, alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 26.9.2019
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