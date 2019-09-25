Trabzonspor'da geçen sezon direk bu sezon penaltı krizi

Geçen sezon tam 28 topu direkten dönen Trabzonspor bu dönem de penaltı krizi yaşıyor. Camia, Sivasspor maçı 1-1 devam ederken, 80'de kaçan penaltıya yanıyor. Bu sezon üç farklı oyuncu üç farklı maçta penaltı kaçırdı. Kaptan Sosa, AEK ile oynanan Avrupa Ligi ön eleme maçında, Nwakaeme yine Sparta Prag sınavında ve son olarak Sörloth, ligde ilk kez Sivasspor ile oynanan mücadelede penaltı atışından yararlanamadı. Bordo-mavili takım; Sosa ve Nwakaeme'nin penaltı kaçırdığı maçlarda puan kaybı yaşamazken, Sörloth'un penaltıdan yararlanamadığı Sivas maçı ise pahalıya patladı. 3 ya da en az 1 puan elden kaçtı. Bu arada Sörloth, ligde G.Birliği mücadelesinde ise kazanılan penaltıyı ise golle noktalamıştı.