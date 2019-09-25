Trabzonspor'da geçen sezon direk bu sezon penaltı krizi
Geçen sezon tam 28 topu direkten dönen Trabzonspor bu dönem de penaltı krizi yaşıyor. Camia, Sivasspor maçı 1-1 devam ederken, 80'de kaçan penaltıya yanıyor. Bu sezon üç farklı oyuncu üç farklı maçta penaltı kaçırdı.
Geçen sezon tam 28 topu direkten dönen Trabzonspor bu dönem de penaltı krizi yaşıyor. Camia, Sivasspor maçı 1-1 devam ederken, 80'de kaçan penaltıya yanıyor. Bu sezon üç farklı oyuncu üç farklı maçta penaltı kaçırdı. Kaptan Sosa, AEK ile oynanan Avrupa Ligi ön eleme maçında, Nwakaeme yine Sparta Prag sınavında ve son olarak Sörloth, ligde ilk kez Sivasspor ile oynanan mücadelede penaltı atışından yararlanamadı. Bordo-mavili takım; Sosa ve Nwakaeme'nin penaltı kaçırdığı maçlarda puan kaybı yaşamazken, Sörloth'un penaltıdan yararlanamadığı Sivas maçı ise pahalıya patladı. 3 ya da en az 1 puan elden kaçtı. Bu arada Sörloth, ligde G.Birliği mücadelesinde ise kazanılan penaltıyı ise golle noktalamıştı.
- 25.9.2019
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Trabzonspor'da geçen sezon direk bu sezon penaltı krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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