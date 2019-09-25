Trabzonspor mazisini arıyor

Sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşayan Fırtına, saha sonuçları ile taraftarını üzüyor. 2018-19 sezonunu zirvenin 6 puan gerisinde 4'üncü sırada tamamlayan Fırtına, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligin ilk 5 haftalık bölümünde 3 beraberlik, birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, buna karşılık 6 puan toplayıp haftayı zirvenin 7 puan gerisinde 9. sırada tamamladı. Geride kalan 5 haftada tek galibiyetini 2'nci hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında alan Trabzonspor, sonraki üç maçında F.Bahçe ile 1-1, G.Birliği ile 2-2 berabere kalıp, Sivasspor'a ise 2-1 mağlup oldu.

EN KÖTÜ İKİNCİ DÖNEM

Süper Lig'de geride kalan 5 haftalık bölümde 3 beraberlik, birer galibiyet ve mağlubiyet alarak 6 puan toplayabilen Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 4 puan topladığı 2014-15 sezonundan sonraki bölümde en kötü ikinci başlangıcını yaptı. 2015-16 sezonunun ilk 5 haftasında 10 puan, 2016-17 sezonunda 6 puan, 2017-18 sezonunda 8 puan ve 2018-19 sezonunda 7 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon da geride kalan 5 haftalık bölümde 2016-2017 sezonunda olduğu gibi 6 puan toplayabildi. Teknik direktör Ünal Karaman, kötü gidişatı durdurabilmek için çareler arıyor.

225 GÜN SONRA KAYBETTİ

Trabzonspor 225 gün sonra deplasmanda kaybetti. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri yitirmemişti. Karadeniz ekibi Sivasspor'a 2-1 kaybedince deplasmanda süre gelen yenilmezlik serisi de son buldu. Bordo-mavililer ligde 10 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.



16 MAÇ SONRA ÜZÜLDÜ

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan bordo- mavililerin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken, bu sezon ise oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son maçı 2-1 kaybederek yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.



DÖRT PUAN İÇERDE

Fırtına, ligdeki 6 puanın 4'ünü iç sahada elde etti. İç sahada oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 3 maçta 2 puan çıkarabildi. Bordo-mavililer, dış sahada Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken; Demir Grup Sivasspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.