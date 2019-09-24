Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekranda
Sivasspor ile Trabzonspor mücadelesinden önce dev ekranda Sivas'ın Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine dair bir görsel yayınlandı. Görselin sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatanımızı bölemeyeceksiniz" konulu konuşmasına da yer verildi.
Sivasspor ile Trabzonspor mücadelesinden önce dev ekranda Sivas'ın Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine dair bir görsel yayınlandı. Görselin sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatanımızı bölemeyeceksiniz" konulu konuşmasına da yer verildi. Taraftarlar da bu anları ayakta alkışladı. Hep beraber "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdılar.
- 24.9.2019
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Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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