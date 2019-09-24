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24 Eylül 2019, Salı
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Başkan ekranda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekranda

ile mücadelesinden önce dev ekranda Sivas'ın Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine dair bir görsel yayınlandı. Görselin sonunda Başkan 'ın "Vatanımızı bölemeyeceksiniz" konulu konuşmasına da yer verildi.

ile mücadelesinden önce dev ekranda Sivas'ın Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine dair bir görsel yayınlandı. Görselin sonunda Başkan 'ın "Vatanımızı bölemeyeceksiniz" konulu konuşmasına da yer verildi. Taraftarlar da bu anları ayakta alkışladı. Hep beraber "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdılar.

  1. 24.9.2019
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