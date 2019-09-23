Yenilmez armada

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz Fırtınası bu süreçte 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bordo-mavililer şu anda ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi konumunda.
Trabzonspor, Süper Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Karadeniz Fırtınası bu süreçte 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bordo-mavililer şu anda ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi konumunda. Tarihinde 1995 yılının Şubat-Aralık aylarında 26 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.
6 SAKATI VAR
Karadeniz temsilcisi, Sivasspor deplasmanı öncesi sakatlıklardan dert yanıyor. Ogenyi Onazi uzun süredir yoktu. Ona kısa zamanda Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, İvanildo Fernandes ve Daniel Sturridge de eklendi. Ünal Karaman bu 6 oyuncusundan faydalanamayacak.
13-7 FIRTINA ÜSTÜN
Trabzonspor, Sivasspor ile 27. randevusuna çıkıyor. Geride kalan müsabakalarda Karadeniz temsilcisinin, Yiğidolar'a karşı galibiyetlerde 13-7'lik üstünlüğü var. 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fırtına bu karşılaşmalarda rakip ağlara 39 gol bıraktı. Sivasspor, 28 golle yanıt verdi.
SİVAS'TA EŞİTLİK
İki takım Sivas'ta 13 kez karşılaştı. Trabzonspor da Sivasspor da 3'er galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi 2010-11 sezonunda rakibini 6-1 yenerek iki taraf arasındaki en farklı galibiyeti alan takım oldu.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Yenilmez armada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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