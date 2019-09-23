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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Yenilmez armada

, Süper Lig'de çıktığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz Fırtınası bu süreçte 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bordo-mavililer şu anda ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi konumunda.

, Süper Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Karadeniz Fırtınası bu süreçte 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bordo-mavililer şu anda ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi konumunda. Tarihinde 1995 yılının Şubat-Aralık aylarında 26 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

6 SAKATI VAR

Karadeniz temsilcisi, Sivasspor deplasmanı öncesi sakatlıklardan dert yanıyor. Ogenyi Onazi uzun süredir yoktu. Ona kısa zamanda Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, İvanildo Fernandes ve Daniel Sturridge de eklendi. Ünal Karaman bu 6 oyuncusundan faydalanamayacak.

13-7 FIRTINA ÜSTÜN

Trabzonspor, Sivasspor ile 27. randevusuna çıkıyor. Geride kalan müsabakalarda Karadeniz temsilcisinin, Yiğidolar'a karşı galibiyetlerde 13-7'lik üstünlüğü var. 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fırtına bu karşılaşmalarda rakip ağlara 39 gol bıraktı. Sivasspor, 28 golle yanıt verdi.

SİVAS'TA EŞİTLİK

İki takım Sivas'ta 13 kez karşılaştı. Trabzonspor da Sivasspor da 3'er galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi 2010-11 sezonunda rakibini 6-1 yenerek iki taraf arasındaki en farklı galibiyeti alan takım oldu.

  1. 23.9.2019
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