Ünal Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karaman, maç adına çok fazla yorum yapmayacağını ifade ederek, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli ve arzulu oynayamaya çalıştık. Özellikle deplasmanlarda penaltıda dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları yapamadığınız da zorlanırsınız. Bizde bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
- 24.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
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arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Ünal Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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