Ünal Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm” - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Ünal Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”

Ünal Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaman, maç adına çok fazla yorum yapmayacağını ifade ederek, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli ve arzulu oynayamaya çalıştık. Özellikle deplasmanlarda penaltıda dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları yapamadığınız da zorlanırsınız. Bizde bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

  1. 24.09.2019
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