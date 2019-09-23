Şimdi zafer vakti
Trabzonspor, Avrupa’da AEK ve Getafe’ye yenildi. Ligde F.Bahçe ve G.Birliği ile berabere kaldı. Fırtına bu kötü gidişata Sivasspor’u deplasmanda yenerek son vermeyi planlıyor.
Bordo-mavililer sezona istikrarsız bir başlangıç yaptı. Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Avrupa'da AEK ve Getafe'ye kaybeden Trabzonspor, ligde de Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Ünal Karaman ve öğrencileri geride kalan 4 haftada sadece Yeni Malatyaspor'u devirirken diğer 3 mücadeleden beraberlikle ayrıldılar. Trabzonspor bu kötü seriyi bu akşam deplasmanda Sivasspor'u yenerek sonlandırmayı hedefliyor.
HÜCUMDA KOZU SÖRLOTH
Trabzonspor'da sakatların fazlalığı sebebiyle teknik direktör Ünal Karaman da mecburi rotasyona gidecek. Performansı yetersiz olan stoper Gaston Campi kulübeye çekilecek. Yerine Hüseyin Türkmen forma giyecek. Karaman, hücumda ise süper transfer Daniel Sturrigde'e şans vermeyi planlıyordu ancak İngiliz futbolcunun ağrıları olduğunu söylemesi üzerine Sivasspor maçı kafilesinden çıkarıldı. Başarılı çalıştırıcı, hücum hattında kanatlarda Avdijaj ve Nwakaeme'yi kullanacak. En uçta ise yine Sörloth oynayacak.
9 MAÇTA 4 GOL ATTI
Sörloth, Trabzonspor formasıyla 9 maça çıktı. Avrupa'da forma giydiği 5 maçta 2 kez ağları sarstı. Ligde de 2 golü var.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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