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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Şimdi zafer vakti

Şimdi zafer vakti

, Avrupa’da AEK ve Getafe’ye yenildi. Ligde F.Bahçe ve G.Birliği ile berabere kaldı. Fırtına bu kötü gidişata ’u deplasmanda yenerek son vermeyi planlıyor.

Bordo-mavililer sezona istikrarsız bir başlangıç yaptı. Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi ve 'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Avrupa'da AEK ve Getafe'ye kaybeden , ligde de Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Ünal Karaman ve öğrencileri geride kalan 4 haftada sadece Yeni Malatyaspor'u devirirken diğer 3 mücadeleden beraberlikle ayrıldılar. Trabzonspor bu kötü seriyi bu akşam deplasmanda 'u yenerek sonlandırmayı hedefliyor.

HÜCUMDA KOZU SÖRLOTH

Trabzonspor'da sakatların fazlalığı sebebiyle teknik direktör Ünal Karaman da mecburi rotasyona gidecek. Performansı yetersiz olan stoper Gaston Campi kulübeye çekilecek. Yerine Hüseyin Türkmen forma giyecek. Karaman, hücumda ise süper transfer Daniel Sturrigde'e şans vermeyi planlıyordu ancak İngiliz futbolcunun ağrıları olduğunu söylemesi üzerine Sivasspor maçı kafilesinden çıkarıldı. Başarılı çalıştırıcı, hücum hattında kanatlarda Avdijaj ve Nwakaeme'yi kullanacak. En uçta ise yine oynayacak.

9 MAÇTA 4 GOL ATTI

Sörloth, Trabzonspor formasıyla 9 maça çıktı. Avrupa'da forma giydiği 5 maçta 2 kez ağları sarstı. Ligde de 2 golü var.

  1. 23.9.2019
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