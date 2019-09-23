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23 Eylül 2019, Pazartesi
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bitiremedi

Basel bitiremedi

Bordo-mavili ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsviçre ekibi , ligde ile karşılaştığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacağı , ile yenişemedi. 5. dakikada Widmer ile öne geçen Basel, 59'da Nsame'ye engel olamadı. 1-1'lik sonuca rağmen Basel averajla lider
  1. 23.9.2019
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