Altın adam Abdullah

İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Paralimpik Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Abdullah Öztürk ulaştı. Erkekler Class 4'te oynanan final maçında bir başka Türk sporcu Nesim Turan'ı 3-2 yenen Abdullah, Avrupa Şampiyonu oldu. Kulüp de siteden kutladı.