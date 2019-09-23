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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Altın adam Abdullah

Altın adam Abdullah

'in Helsingborg kentinde yapılan 'nda mutlu sona kariyerini 'da sürdüren ulaştı.

'in Helsingborg kentinde yapılan 'nda mutlu sona kariyerini 'da sürdüren ulaştı. Erkekler Class 4'te oynanan final maçında bir başka Türk sporcu Nesim Turan'ı 3-2 yenen Abdullah, Avrupa Şampiyonu oldu. Kulüp de siteden kutladı.

  1. 23.9.2019
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