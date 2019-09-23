Altın adam Abdullah
İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Paralimpik Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Abdullah Öztürk ulaştı.
İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Paralimpik Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Abdullah Öztürk ulaştı. Erkekler Class 4'te oynanan final maçında bir başka Türk sporcu Nesim Turan'ı 3-2 yenen Abdullah, Avrupa Şampiyonu oldu. Kulüp de siteden kutladı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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