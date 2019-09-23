Abdülkadir Ömür'den yeni paylaşım: Çok şükür her halimize - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Abdülkadir Ömür'den yeni paylaşım: Çok şükür her halimize

Abdülkadir Ömür'den yeni paylaşım: Çok şükür her halimize

Abdülkadir Ömür'den yeni paylaşım: Çok şükür her halimize

'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan genç yıldız Abdülkadir Ömür'ün, ameliyatı sonrası paylaştığı videoda koltuk değnekleriyle yürümeye başladığı görüldü.

'da yaşadığı şanssız sakatlık sonrası ameliyat edilen Abdülkadir Ömür koltuk değnekleri yardımıyla yürümeye başladı.

Bir süre sahalardan uzak kalacak genç futbolcu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Koltuk değnekleri ile yürüyen Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde pansuman olduğu görüldü. Ameliyatının 11. günü olduğunu ifade eden Ömür, "Çok şükür her halimize" ifadelerini kullandı.

AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür 12 Eylül'de Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmişti. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncunun 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Abdülkadir Ömür: Çok şükür iyi olacağız inşallah

  1. 23.09.2019
  2. Güncelleme: 23.09.2019 17:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abdülkadir Ömür'den yeni paylaşım: Çok şükür her halimize haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN