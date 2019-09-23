Abdülkadir Ömür'den yeni paylaşım: Çok şükür her halimize
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan genç yıldız Abdülkadir Ömür'ün, ameliyatı sonrası paylaştığı videoda koltuk değnekleriyle yürümeye başladığı görüldü.
Trabzonspor'da yaşadığı şanssız sakatlık sonrası ameliyat edilen Abdülkadir Ömür koltuk değnekleri yardımıyla yürümeye başladı.
Bir süre sahalardan uzak kalacak genç futbolcu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Koltuk değnekleri ile yürüyen Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde pansuman olduğu görüldü. Ameliyatının 11. günü olduğunu ifade eden Ömür, "Çok şükür her halimize" ifadelerini kullandı.
AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür 12 Eylül'de Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmişti. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncunun 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
- 23.09.2019
- Güncelleme: 23.09.2019 17:31
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Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Abdülkadir Ömür'den yeni paylaşım: Çok şükür her halimize haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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