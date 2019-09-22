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22 Eylül 2019, Pazar
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'da Sturridge maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'da Sturridge Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldı

'un Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı maçı öncesi İngiliz golcüsünden kötü haber geldi. Bordo-mavili ekip yaptığı açıklama ile Sturridge'nin maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

'a ile oynanacak lig maçı öncesi İngiliz futbolcu 'den kötü haber geldi. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirten Güven, "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.

  1. 22.09.2019
  2. Güncelleme: 22.09.2019 12:52
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