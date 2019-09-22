Trabzonspor'da Sturridge Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldı
Trabzonspor'un Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı öncesi İngiliz golcüsünden kötü haber geldi. Bordo-mavili ekip yaptığı açıklama ile Sturridge'nin maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
Trabzonspor'a Sivasspor ile oynanacak lig maçı öncesi İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'den kötü haber geldi. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Oyuncunun Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirten Güven, "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.
- 22.09.2019
- Güncelleme: 22.09.2019 12:52
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Trabzonspor'da Sturridge Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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