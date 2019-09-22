Trabzonspor'da Sturridge Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'a Sivasspor ile oynanacak lig maçı öncesi İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'den kötü haber geldi. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirten Güven, "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.