İngiltere Premier Lig'de bugün oynanacak olan Chelsea-Liverpool derbisi öncesi iki kulüp, Trabzonsporlu oyuncular üzerinden birbirlerine göndermelerde bulundu.
Premier Lig'de bugün oynanacak Chelsea-Liverpool maçı öncesi iki dev kulüp, Trabzonsporlu oyuncular üzerinden kapıştı... İlk olarak Liverpool, geçtiğimiz sezon Stamford Bridge'de oynanan maçta Daniel Sturridge'in son dakikalarda ceza sahası dışından doksana yolladığı beraberlik golünü resmi hesabından paylaştı. Bu mesajın hemen ardından Chelsea Kulübü'nden yanıt geldi. Maviler de bir başka Trabzonlu Obi Mikel'in 7 yıl önce attığı golü kendi sitesinde yayınladı. İki olay binlerce 'tık' aldı. Trabzonspor da twitter hesabından Sturridge ve Obi Mikel'li görsel paylaştı.
- 22.9.2019
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Liverpool: Bordo; Chelsea: Mavi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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