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22 Eylül 2019, Pazar
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: Bordo; : Mavi!

Liverpool: Bordo; Chelsea: Mavi!

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanacak olan - derbisi öncesi iki kulüp, Trabzonsporlu oyuncular üzerinden birbirlerine göndermelerde bulundu.

Premier Lig'de bugün oynanacak - maçı öncesi iki dev kulüp, Trabzonsporlu oyuncular üzerinden kapıştı... İlk olarak Liverpool, geçtiğimiz sezon Stamford Bridge'de oynanan maçta 'in son dakikalarda ceza sahası dışından doksana yolladığı beraberlik golünü resmi hesabından paylaştı. Bu mesajın hemen ardından Chelsea Kulübü'nden yanıt geldi. Maviler de bir başka Trabzonlu 'in 7 yıl önce attığı golü kendi sitesinde yayınladı. İki olay binlerce 'tık' aldı. da twitter hesabından Sturridge ve Obi Mikel'li görsel paylaştı.

  1. 22.9.2019
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