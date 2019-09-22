Trabzonspor'da 6 isim sırada
Trabzonspor'da iç transferde ilk imza Uğurcan Çakır'dan geldi. Bordo-mavililerde Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Sosa, Filip Novak ve Pereira ile de pazarlık masasında.
Trabzonspor iç transfere erken başladı. Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Filip Novak ve Joao Pereira ile de masada...
Geçtiğimiz sezon Rodallega ile lig sona ermeden anlaşmayan ve bunun pişmanlığını yaşayan bordo-mavililer bu kez devre arasına kadar iç transfer sorununu çözmeyi hedefliyor. Yerli oyuncuların maaşlarında Uğurcan Çakır'a yapılan 3.5 milyon TL'ye yakın bir iyileştirme bekleniyor.
Sosa'dan ise indirim yapması istenecek. Novak'a zam planlayan yönetim, başarılı sol beke en az 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. 35 yaşındaki Pereira'ya da opsiyonlu yeni mukavele teklif edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.
- 22.9.2019
-
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
-
Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
-
MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Trabzonspor'da 6 isim sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.