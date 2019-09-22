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22 Eylül 2019, Pazar
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'da 6 isim sırada

Trabzonspor'da 6 isim sırada

'da iç transferde ilk imza 'dan geldi. Bordo-mavililerde , , Abdulkadir Parmak, Sosa, ve Pereira ile de pazarlık masasında.

iç transfere erken başladı. 'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan , , Abdulkadir Parmak, , ve Joao Pereira ile de masada...

Liverpool'dan Daniel Sturridge paylaşımı

Geçtiğimiz sezon Rodallega ile lig sona ermeden anlaşmayan ve bunun pişmanlığını yaşayan bordo-mavililer bu kez devre arasına kadar iç sorununu çözmeyi hedefliyor. Yerli oyuncuların maaşlarında Uğurcan Çakır'a yapılan 3.5 milyon TL'ye yakın bir iyileştirme bekleniyor.

Sosa'dan ise indirim yapması istenecek. Novak'a zam planlayan yönetim, başarılı sol beke en az 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. 35 yaşındaki Pereira'ya da opsiyonlu yeni mukavele teklif edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

  1. 22.9.2019
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