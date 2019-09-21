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21 Eylül 2019, Cumartesi
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: Yanımızda olun

Ahmet Ağaoğlu: Yanımızda olun

Başkanı , Avrupa Ligi'nde ile oynanan karşılaşma sonrası kafileyle birlikte Trabzon'a döndü. Yolculuk boyunca teknik heyet ve futbolculara moral veren Ağaoğlu, taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi.

maçı sonrası kafileyle birlikte Trabzon'a dönen Başkan , hem maç sonu hem de yolculuk boyunca teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Ağaoğlu, bir mağlubiyetle yıkılmayacaklarını söyleyip kendilerine her zamanki gibi güven duyduklarını söyledi. Bu arada Ağaoğlu,bordo-mavili futbolseverlere seslenerek, "Bu süreçte en önemli şey camia ve taraftarın desteği. Taraftar desteği arkanızda olmadığı sürece, 3 ayaklı masanın tek ayağı hep eksik olacak. Taraftar desteğinin olmadığı camialarda başarı hayal oluyor" ifadesini kullandı.
  1. 21.9.2019
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