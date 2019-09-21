Ahmet Ağaoğlu: Yanımızda olun
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynanan karşılaşma sonrası kafileyle birlikte Trabzon'a döndü. Yolculuk boyunca teknik heyet ve futbolculara moral veren Ağaoğlu, taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi.
- 21.9.2019
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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