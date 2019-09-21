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21 Eylül 2019, Cumartesi
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12-13 yıldır dostuz

12-13 yıldır dostuz

Trabzon'un yeni emniyet müdürü , Trabzonspor ile alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. Alper, kulüp başkanı ve teknik direktör Ünal Karaman ile dostlukları olduğunu belirtti.

Trabzon'un yeni emniyet müdürü olan , Trabzonspor ile ilgili konuştu. Alper, "'nda üst klasman temsilcisiyim. Başkanımız , İstanbul'dan abimizdir. Ünal hocam ile de 12-13 yıllık arkadaşlık ve dostluğumuz vardır. Haftada bir iletişime geçeriz kendisi ile" ifadelerini kullandı.
  1. 21.9.2019
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