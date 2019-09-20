Uğurcan devleşti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Uğurcan devleşti

Uğurcan devleşti

Uğurcan devleşti

’un 23 yaşındaki file bekçisi, dün akşam oynanan Avrupa Ligi mücadelesinde 5 kurtarış yaparak göz doldurdu, ’ye duvar örmüş oldu.

Son günlerde 'un en formda ismi olan dün yine kalesinde devleşti. 23 yaşındaki eldiven, 'nin attığı golde ileri çıkarak hata yapmış olsa da 5 net kurtarış ile farkın açılmasını önleyen isim oldu. Uğurcan Çakır özellikle ikinci devrede net kurtarışlarla göz doldurdu. Maç sonrası konuşan genç file bekçisi, "Son derece üzgünüz. Buraya galibiyet ya da en azından 1 puan için gelmiştik ama olmadı maalesef. Bu lige iyi başlamak önemliydi ama bu maçın telafisi var. Önümüzdeki haftalarda galibiyetler alacağız" ifadesini kullandı.
  1. 20.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan devleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN