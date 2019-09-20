Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum

Trabzonspor altyapısından yetişen ve son 2 sezondur gösterdiği performansla kalenin vazgeçilmezi haline gelen Uğurcan Çakır, sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Çakır, kulübüyle sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İşte Bordo-mavili file bekçisinin yaptığı o paylaşım: