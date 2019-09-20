Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum

'dan paylaşımı: Çok mutluyum

Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum

'un genç file bekçisi , Bordo-mavili ekiple sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının ardından sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu.

altyapısından yetişen ve son 2 sezondur gösterdiği performansla kalenin vazgeçilmezi haline gelen , sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

üzerinden bir paylaşımda bulunan Çakır, kulübüyle sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İşte Bordo-mavili file bekçisinin yaptığı o paylaşım:

  1. 20.09.2019
  2. Güncelleme: 20.09.2019 21:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN