Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Bordo-mavili ekiple sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının ardından sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor altyapısından yetişen ve son 2 sezondur gösterdiği performansla kalenin vazgeçilmezi haline gelen Uğurcan Çakır, sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Çakır, kulübüyle sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
İşte Bordo-mavili file bekçisinin yaptığı o paylaşım:
- 20.09.2019
- Güncelleme: 20.09.2019 21:32
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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