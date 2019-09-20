Ne yaptın Sturridge!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta oyuna 2. yarının hemen başında dahil olan Daniel Sturridge, 90. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Bordo-mavili takımın forveti Sturridge dün son dakikalarda büyük bir fırsatı kaçırdı. Ani gelişen atakta Sosa, İngiliz forvete muhteşem bir pas çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sturridge vurmakta geç kalınca Getafe savunması araya girdi ve mutlak golü önlemiş oldu. Sturridge, ikinci devrede Avdijaj'ın yerine oyuna girdi. Maça ilk 11'de başlamadı.