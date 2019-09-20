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20 Eylül 2019, Cuma
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Mental yorgun

Mental yorgun

Başkanı , 'nde Getafe'ye 1-0 mağlup oldukları maç ile alakalı "Yoğun maç temposuna gireceğiz. Çok eksik gelmiştik. Güçlü rakibe karşı mental yorgunlukla oynadık." dedi.

Başkan , 'da çok iyi karşılandıkları söyledi. Bordo-mavili başkan, "Kendimizi ilk defa evimizde gibi hissettik Madrid Büyükelçimiz Cihad Erginay'a teşekkür ederiz. 'nde böyle bir maç oynanırken devletimizin hem desteğini hem gücünü arkamızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi. Ağaoğlu rakiplerinin iyi oynadığını belirtirken çok eksikle geldiklerini ve bir kez daha yoğun maç trafine gireceklerini ifade etti. Ağaoğlu, "Takımda mental yorgunluk vardı" diye konuştu.
  1. 20.9.2019
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