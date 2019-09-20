Hızımız kesildi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Hızımız kesildi

Hızımız kesildi

Hızımız kesildi

, eksiklerin fazla olmasından yakındı: "Kısa dönemde Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi topla hızlanan, hücumda bilinmezlik sunan oyuncular gitti. Belki sıkıcı oyun oynayacağız ama en azından sonucu almalıyız"

Teknik Direktörü , 'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Grubumuzun ilk maçını oynadık. Tabii ki iyi bir oyun ve en azından bizi tatmin edecek bir skorla ülkemize dönmek istiyorduk ama maalesef başaramadık. Bir şekilde hayat devam ediyor. Kendi adımıza hazırlığımızı yapacağız ve önümüzdeki müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi. GEÇEN sezondan önemli isimlerin gittiğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, " gerçeği içinde sizi ileri taşıyabilecek, oyun kurgusu içinde orta saha katılımı sağlayacak mevcutta 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki bir şey değişecek. Biz geçen sene oyun hattımızdan santrforu da saydığımızda 4 oyuncudan mahrumuz. Bunlar hepsi topla süratli oyunculardı. Bu özellik bizi karşı kaleye daha kolay götürüyordu. Belli yaşa kadar belli oyun karakterini oluşturmuş oyuncuyu iki üç haftada farklı karaktere büründüremezsiniz. Sakatlıklar ve sakatlıkların olabileceği düşüncesiyle yapılacak transferler falan şu anki durumun içerisinde" diye konuştu. Altyapıdan iki-üç takviye daha yapacağını kaydeden Karaman, "Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi topla hızlanan, rakibe hücum anlamında bilinmezlik sunan oyuncular gitti. Şimdi maalesef ön tarafta arzu ettiğimiz rakibi zorlayıcı pozisyonlar olmayınca daha gidip gelen bir oyun oluyor. Savunmamızın da konsantrasyon kaybı olabiliyor. Küçük düzenlemelerle belki geçen senedeki oyundan biraz daha geride kalarak devreye kadar gitmeye çalışacağız" dedi. Karaman, geçen seneki oyun olmasa ve hatta sıkıcı bir oyun dahi ortaya konsa sonucu almak istediklerini, Sturridge'in de hazır hale gelmek için çok çalıştığını belirtti.

  1. 20.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hızımız kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN