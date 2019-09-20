Hızımız kesildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Grubumuzun ilk maçını oynadık. Tabii ki iyi bir oyun ve en azından bizi tatmin edecek bir skorla ülkemize dönmek istiyorduk ama maalesef başaramadık. Bir şekilde hayat devam ediyor. Kendi adımıza hazırlığımızı yapacağız ve önümüzdeki müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi. GEÇEN sezondan önemli isimlerin gittiğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol gerçeği içinde sizi ileri taşıyabilecek, oyun kurgusu içinde orta saha katılımı sağlayacak mevcutta 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki bir şey değişecek. Biz geçen sene oyun hattımızdan santrforu da saydığımızda 4 oyuncudan mahrumuz. Bunlar hepsi topla süratli oyunculardı. Bu özellik bizi karşı kaleye daha kolay götürüyordu. Belli yaşa kadar belli oyun karakterini oluşturmuş oyuncuyu iki üç haftada farklı karaktere büründüremezsiniz. Sakatlıklar ve sakatlıkların olabileceği düşüncesiyle yapılacak transferler falan şu anki durumun içerisinde" diye konuştu. Altyapıdan iki-üç takviye daha yapacağını kaydeden Karaman, "Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi topla hızlanan, rakibe hücum anlamında bilinmezlik sunan oyuncular gitti. Şimdi maalesef ön tarafta arzu ettiğimiz rakibi zorlayıcı pozisyonlar olmayınca daha gidip gelen bir oyun oluyor. Savunmamızın da konsantrasyon kaybı olabiliyor. Küçük düzenlemelerle belki geçen senedeki oyundan biraz daha geride kalarak devreye kadar gitmeye çalışacağız" dedi. Karaman, geçen seneki oyun olmasa ve hatta sıkıcı bir oyun dahi ortaya konsa sonucu almak istediklerini, Sturridge'in de hazır hale gelmek için çok çalıştığını belirtti.