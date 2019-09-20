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20 Eylül 2019, Cuma
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’den çılgın değişiklik

Getafe’den çılgın değişiklik

'un Avrupa Ligi C Grubu'nda dün akşam 'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada İspanyol ekibin teknik direktörü Bordalas'ın Real Betis maçına göre 9 farklı oyuncuyla sahaya çıkması dikkat çekti.

'nin hocası Bordalas, son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11'inde 9 futbolcu değiştirdi. Djene ve Allan Nyom'un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı. İspanyol gazeteciler bu duruma şaşırdıklarını söylediler.
  1. 20.9.2019
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