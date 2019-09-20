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20 Eylül 2019, Cuma
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11’e döndü

Campi 11’e döndü

'da , dün akşam Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynanan mücadelede Gençlerbirliği maçı ilk 11'inden iki farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Getafe maçında, G.Birliği karşılaşmasının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Karaman, sakat olan Fernandes'in yerine defansta 'ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdulkadir Parmak'ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. Doğan, ilk defa ilk 11'de yer alırken, ikinci devre çıktı.
  1. 20.9.2019
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