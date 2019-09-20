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20 Eylül 2019, Cuma
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Büyük şanssızlık

Büyük şanssızlık

Avrupa Ligi C Grubu'nda dün akşam ile deplasmanda karşılaşan Temsilcimiz , İspanyol rakipleri karşısında kötü sonuçlara son veremedi.

İlk olarak 1990-91 sezonunda Barcelona ile eşleşerek bir takımıyla karşı karşıya gelen bordo-mavililer, 28 yıllık dönem içerisinde 6 kez kozlarını paylaştığı bu ülke takımları karşısında turu geçme başarısı gösterememişti. Ekibimiz ilk kez karşılaştığı 'ye de yenildi.
  1. 20.9.2019
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