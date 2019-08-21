Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Sturridge bugün netleşir - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'da Başkan Ağaoğlu: Sturridge bugün netleşir

Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Sturridge bugün netleşir

ile uzun uzun konuştuk, bize her detayı anlattı. Görüşmelerimiz çok güzel geçti. Sözleşme konusunda çok iyi bir yol aldık. Umuyorum ki kesin olarak anlaşacağız. Yarını (bugünü) bekliyoruz.”

Dünyaca ünlü ön libero 'i kadrosuna katarak ses getiren , bir başka büyük bomba daha patlatmak üzere. Bordo-mavili yönetim, prensip anlaşmasına vardığı 'yi son detayları görüşmek üzere önceki gece 23.30'da 'a getirmişti. Daha önce 'ye gelen annesi ve aynı zamanda menajeri olan amcası ile havalimanından alınan 29 yaşındaki İngiliz forvet, dün Başkan ile bir araya geldi. 2 saat süren görüşmede tarafların anlaşmaya çok yaklaştığı dile getirildi.

'TAMAM' DERSE 3 YILLIK İMZA ATACAK
Görüşme sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferin netleşmesi için bugünün belirleyici bir tarih olacağını söyledi. Ağaoğlu, "Daniel Sturridge ile konuştuk, her detayı anlattı. Görüşmelerimiz çok güzel geçti. Sözleşme konusunda iyi bir yol aldık. Umuyorum ki kesin olarak anlaşmayı yapacağız. Yarını (bugünü) bekliyoruz, her şey netleşecek" dedi. İngiliz santrforun bugün 'Tamam' demesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 3 yıllık imza atacağı vurgulanan Sturridge'ye senelik 2 milyon euro ödeneceği belirtildi.

OBI MIKEL DEVREDE
Sturridge için Obi Mikel'in de devreye girdiği belirtildi. 32 yaşındaki ön liberonun 'de birlikte oynadığı 29 yaşındaki forvet ile görüşerek Trabzon'u ve Trabzonspor'u anlattığı, bunun da transferde etkili olduğu belirtildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Forvet mevkisinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilmektedir.
Sol ayağını kullanırken; nispeten sağ ayağı ile de şutlar deniyor. Aşırtma vuruşları ile de öne çıkıyor.
2007-08'de ile hem FA Cup, hem FA Youth Cup hem de 'de gol atan ilk oyuncu olarak kulübün tarihine de geçmeyi başardı.
2009 yılında 7.25 milyon euro bedelle 'ye olan yıldız, burada Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel ile birlikte oynadı. İkili artık Trabzon'da buluşabilir.

STURRIDGE KİMDİR?
Kariyerinde şu ana kadar İngiltere dışında bir ülkede forma giymeyen Daniel Sturridge, geçtiğimiz sezon ile 27 karşılaşmada 818 dakika süre aldı. İngiliz forvet, Liverpool forması ile geçtiğimiz sezon 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ünlü futbolcunun Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonu itibari ile sona erdi.

  1. 21.8.2019
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