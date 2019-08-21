AEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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AEK- maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AEK-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi 'ı eleyen temsilcimiz , play-off turunda AEK ile eşleşmişti. Bu karşılaşma yarın 'da oynanacak. Peki mücadele saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , 3. ön eleme turunda Çekya ekibi 'ı eleyerek, play-off turunda temsilcisi AEK ile eşleşmişti. Bu karşılaşma yarın Atina Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.

AEK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki bu zorlu mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN AEK MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth.

AEK ATİNA'YI TANIYALIM

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK Atina 1924 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyor. Geçtiğimiz sezonu ligde 3. sırada tamamlayan takımın teknik direktörlüğünü Portekizli çalıştırıcı Miguel Cardoso yapıyor.

  1. 21.08.2019
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