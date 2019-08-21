AEK-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda AEK ile eşleşmişti. Bu karşılaşma yarın Yunanistan'da oynanacak. Peki mücadele saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek, play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile eşleşmişti. Bu karşılaşma yarın Atina Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.
AEK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki bu zorlu mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN AEK MAÇI KADROSU BELLİ OLDU
Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth.
AEK ATİNA'YI TANIYALIM
Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK Atina 1924 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyor. Geçtiğimiz sezonu ligde 3. sırada tamamlayan takımın teknik direktörlüğünü Portekizli çalıştırıcı Miguel Cardoso yapıyor.
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