Daniel Sturridge İstanbul'a geldi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Daniel Sturridge İstanbul'a geldi

Daniel Sturridge İstanbul'a geldi

Daniel Sturridge İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavilililerin transfer gündemindeki bir numaralı isim olan Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun Trabzon'a geçerek bordo-mavili yetkililerle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

AİLESİ TRABZON'A GELMİŞTİ

Trabzonspor'un transferi uzun uğraşlar verdiği Sturridge'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek bordo-mavililerin Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda oynadıkları Sparta Prag maçını tribünden takip etmişlerdi. Yıldız futbolcunun ailesi, görüşmenin ardından Trabzonspor yönetimine transfer için olumlu yanıt vermişti.

Trabzonspor Avrupa'da tur peşinde

  1. 19.08.2019
  2. Güncelleme: 19.08.2019 23:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Daniel Sturridge İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN