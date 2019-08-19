Daniel Sturridge İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavilililerin transfer gündemindeki bir numaralı isim olan Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun Trabzon'a geçerek bordo-mavili yetkililerle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
AİLESİ TRABZON'A GELMİŞTİ
Trabzonspor'un transferi uzun uğraşlar verdiği Sturridge'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda oynadıkları Sparta Prag maçını tribünden takip etmişlerdi. Yıldız futbolcunun ailesi, görüşmenin ardından Trabzonspor yönetimine transfer için olumlu yanıt vermişti.
- 19.08.2019
- Güncelleme: 19.08.2019 23:15
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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