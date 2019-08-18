Sturridge'in ailesinden onay çıktı
Sturridge'in annesi Garcia ve amcası Dean'in ilk tercihleri İstanbul'du ancak Trabzon şehrini gezip, stadı gördükten sonra fikirleri değişti. Sturridge'in tam bir futbol şehri olan Trabzon'da kariyerine devam etmesine onay verdiler.
STURRIDGE SANDIM
Trabzonspor taraftarı, Sturridge transferiyle öyle yakından ilgileniyor ki mutfaktaki objeleri bile ona benzettiler. Bir bordo-mavili taraftar, çaydanlığın fotoğrafını, İngiliz yıldızın gol sonrası dansına benzeterek "Bir an Sturridge sandım" yazdı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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