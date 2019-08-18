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18 Ağustos 2019, Pazar
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Sturridge'in ailesinden onay çıktı

Sturridge'in ailesinden onay çıktı

Sturridge'in annesi Garcia ve amcası Dean'in ilk tercihleri İstanbul'du ancak Trabzon şehrini gezip, stadı gördükten sonra fikirleri değişti. Sturridge'in tam bir futbol şehri olan Trabzon'da kariyerine devam etmesine onay verdiler.

Daniel Sturridge transferindeki gerçekler ortaya çıktı. Bonservisi elinde olan İngiliz yıldızla 'un dışında 'in de ilgilendiği belirtildi. Annesi Garcia ve amcası Dean'in ilk tercihleri İstanbul'du ancak Trabzon şehrini gezip, stadı gördükten sonra fikirleri değişti. Sturridge'in tam bir futbol şehri olan Trabzon'da kariyerine devam etmesine onay verdiler. Şimdi 29 yaşındaki futbolcunun son kararı bekleniyor. Bordo-mavili idareciler görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirttiler.

STURRIDGE SANDIM
Trabzonspor taraftarı, Sturridge transferiyle öyle yakından ilgileniyor ki mutfaktaki objeleri bile ona benzettiler. Bir bordo-mavili taraftar, çaydanlığın fotoğrafını, İngiliz yıldızın gol sonrası dansına benzeterek "Bir an Sturridge sandım" yazdı.

  1. 18.8.2019
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