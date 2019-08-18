AEK otobüsünde Trabzon yazıyor

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi AEK'nın Türkiye ile güçlü bağlantıları var.

Karadeniz ekibinin Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi AEK'nın Türkiye ile güçlü bağlantıları var. 1914'te İstanbul'da toplanan kulübün yöneticileri ve oyuncuları 1922'de Yunanistan'a göç ederek AEK'yı kurtular. AEK'nın takım otobüsünde birçok Anadolu şehrinin adı yazıyor. Bunlardan biri de Trabzon. Bordo-mavililer bu fotoğrafı paylaşıyor.