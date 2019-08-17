Trabzonspor'da büyük coşku

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor sezona iyi başladı. Avrupa Ligi'nde henüz hazır olmamasına rağmen ligi 1 ay önce start alan Sparta Prag'ı mağlup ederek eleyen Karadeniz ekibinde yüzler gülüyor. Çekya ekibini saf dışı bırakan bordo-mavili futbolcular, bu önemli zaferi saha içinde kutlarken, sokaktaki coşku da sabaha kadar sürdü. 41 bin kişilik muhteşem koroya katılamayan taraftarlar, meydanda bir araya gelerek maçı televizyondan takip etti. Gollerle birlikte büyük coşku yaşandı, 90 dakikanın bitiminde meşaleler yakıldı.



GELİR: 1.3 MİLYON TL

Trabzonspor, Sparta Prag'ı elediği gecede kasasını da doldurdu. Mücadele için 37 bin 400 biletin haircinde localar da satıldı. Tribün geliri dışında forma satışlarında da ciddi bir miktarı kasasına koydu. TS Club'larda gün boyunca 8 bin parça ürün satışı gerçekleşti. Toplam forma satış adedi 73 bine ulaştı. Bordo-mavili kulüp böylece tek bir maçtan 1.3 milyon TL gibi müthiş bir gelir elde etti.



İDMANA DEVAM

Bordo-mavililer, Sparta Prag maçı sonrası ara vermeden Kasımpaşa deplasmanındaki karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda daha çok taktik çalışma gerçekleştirildi. Bordomavililer bugünkü idmanın ardından bu maç için İstanbul'a hareket edecek.



CENTİLMENLİK ÇAĞRISI GELDİ

Karadeniz temsilcisi, efsane isim 'Dozer' Cemil Usta'nın adının verildiği sezonla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarından "Güne Dozer Cemil'in unutulmaz bir golüyle başlayalım. Tüm futbolseverleri adalet ve hakkaniyetin bir maç dahi eksilmediği centilmen bir sezon bekliyor olsun" ifadelerine yer verildi.