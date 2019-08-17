Trabzonspor'da büyük coşku
Karadeniz ekibinde geçen sezon alev alan sinerji artarak sürüyor. Karaman ve öğrencileri, Sparta Prag’ı saf dışı bıraktıktan sonra şehir meydanında kutlamalar yapıldı.
Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor sezona iyi başladı. Avrupa Ligi'nde henüz hazır olmamasına rağmen ligi 1 ay önce start alan Sparta Prag'ı mağlup ederek eleyen Karadeniz ekibinde yüzler gülüyor. Çekya ekibini saf dışı bırakan bordo-mavili futbolcular, bu önemli zaferi saha içinde kutlarken, sokaktaki coşku da sabaha kadar sürdü. 41 bin kişilik muhteşem koroya katılamayan taraftarlar, meydanda bir araya gelerek maçı televizyondan takip etti. Gollerle birlikte büyük coşku yaşandı, 90 dakikanın bitiminde meşaleler yakıldı.
GELİR: 1.3 MİLYON TL
Trabzonspor, Sparta Prag'ı elediği gecede kasasını da doldurdu. Mücadele için 37 bin 400 biletin haircinde localar da satıldı. Tribün geliri dışında forma satışlarında da ciddi bir miktarı kasasına koydu. TS Club'larda gün boyunca 8 bin parça ürün satışı gerçekleşti. Toplam forma satış adedi 73 bine ulaştı. Bordo-mavili kulüp böylece tek bir maçtan 1.3 milyon TL gibi müthiş bir gelir elde etti.
İDMANA DEVAM
Bordo-mavililer, Sparta Prag maçı sonrası ara vermeden Kasımpaşa deplasmanındaki karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda daha çok taktik çalışma gerçekleştirildi. Bordomavililer bugünkü idmanın ardından bu maç için İstanbul'a hareket edecek.
CENTİLMENLİK ÇAĞRISI GELDİ
Karadeniz temsilcisi, efsane isim 'Dozer' Cemil Usta'nın adının verildiği sezonla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarından "Güne Dozer Cemil'in unutulmaz bir golüyle başlayalım. Tüm futbolseverleri adalet ve hakkaniyetin bir maç dahi eksilmediği centilmen bir sezon bekliyor olsun" ifadelerine yer verildi.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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