Edgar Le kiralandı

Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den kadrosuna kattığı Edgar Le, Feyenoord'a kiralanmışdı. Bordo-mavililer bu anlaşmayı KAP'a da bildirdi. Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda, 25 yaşındaki stoperin 2019-20 sezonundaki maaşının Feyenoord tarafından ödeneceği belirtildi.