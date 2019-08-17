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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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kiralandı

Edgar Le kiralandı

'un transferinde Lille'den kadrosuna kattığı , 'a kiralanmışdı. Bordo-mavililer bu anlaşmayı 'a da bildirdi. ekibinden yapılan duyuruda, 25 yaşındaki stoperin 2019-20 sezonundaki maaşının Feyenoord tarafından ödeneceği belirtildi.

'un transferinde Lille'den kadrosuna kattığı , 'a kiralanmışdı. Bordo-mavililer bu anlaşmayı 'a da bildirdi. ekibinden yapılan duyuruda, 25 yaşındaki stoperin 2019-20 sezonundaki maaşının Feyenoord tarafından ödeneceği belirtildi.

  1. 17.8.2019
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