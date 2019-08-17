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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Dünyalı değil uzaylı

Dünyalı değil uzaylı

Trabzonspor'da Anthony bir top oynadı, herkesin gözünün pası silindi. Nijeryalı yıldıza, Twitter’da övgü yağdı. İşte o mesajlar:

dünyalı olmadığını ispatladı. 'dan beri bu kadar rakibin onuruyla oynayan, taraftara keyif veren bir performans izlememiştim. @hamzaergn
Ronaldinho ancak getir götürünü yapar @bayrak5261
Nwakaeme hala bir yerlerde çalım atıyor olabilir @afrasyabb_
Nwakaeme, Hazard'dan büyük. Bu çok net sanki @ofylcn
Nwakaeme bu sezon da böyle giderse efsaneler arasına girer @trapezuss
Bu Nwakaeme inanılmaz. 35 yıldır futbol izlerim, bunun gibisn görmedim @61ahmeterdem61
Kıskanmaktan yumruğumu ısırıp masalara vuruyorum bizim niye Nwakaeme'miz yok diye @46kaiser
Sabah çayı koydum Nwakaeme'nin çalımlarını izliyorum @ YanYanaTrabzon

  1. 17.8.2019
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