Dünyalı değil uzaylı

Nwakaeme dünyalı olmadığını ispatladı. Ronaldinho'dan beri bu kadar rakibin onuruyla oynayan, taraftara keyif veren bir performans izlememiştim. @hamzaergn

Ronaldinho ancak getir götürünü yapar @bayrak5261

Nwakaeme hala bir yerlerde çalım atıyor olabilir @afrasyabb_

Nwakaeme, Hazard'dan büyük. Bu çok net sanki @ofylcn

Nwakaeme bu sezon da böyle giderse efsaneler arasına girer @trapezuss

Bu Nwakaeme inanılmaz. 35 yıldır futbol izlerim, bunun gibisn görmedim @61ahmeterdem61

Kıskanmaktan yumruğumu ısırıp masalara vuruyorum bizim niye Nwakaeme'miz yok diye @46kaiser

Sabah çayı koydum Nwakaeme'nin çalımlarını izliyorum @ YanYanaTrabzon