Dünyalı değil uzaylı
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme bir top oynadı, herkesin gözünün pası silindi. Nijeryalı yıldıza, Twitter’da övgü yağdı. İşte o mesajlar:
Nwakaeme dünyalı olmadığını ispatladı. Ronaldinho'dan beri bu kadar rakibin onuruyla oynayan, taraftara keyif veren bir performans izlememiştim. @hamzaergn
Ronaldinho ancak getir götürünü yapar @bayrak5261
Nwakaeme hala bir yerlerde çalım atıyor olabilir @afrasyabb_
Nwakaeme, Hazard'dan büyük. Bu çok net sanki @ofylcn
Nwakaeme bu sezon da böyle giderse efsaneler arasına girer @trapezuss
Bu Nwakaeme inanılmaz. 35 yıldır futbol izlerim, bunun gibisn görmedim @61ahmeterdem61
Kıskanmaktan yumruğumu ısırıp masalara vuruyorum bizim niye Nwakaeme'miz yok diye @46kaiser
Sabah çayı koydum Nwakaeme'nin çalımlarını izliyorum @ YanYanaTrabzon
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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