Ağaoğlu: İddialıyız

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na Sparta Prag karşılaşması sonrası kulübün sportif hedefleri soruldu. Ağaoğlu "Biz şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye bir şey yok. Savaşa savaşa gideceğiz. İddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Gönlünde yatan ne derseniz. Gönlümde Avrupa Ligi finali yatıyor" dedi.



GRUPLARA KALACAĞIZ'

Uğurcan? Çakır, Sparta Prag'ı eledikleri için mutlu olduklarını belirtti. AEK turu öncesi de umutlu açıklamalarda bulunan Uğurcan "AEK'yı da geçerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.