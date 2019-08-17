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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Ağaoğlu: İddialıyız

Ağaoğlu: İddialıyız

'da başkan 'na karşılaşması sonrası kulübün sportif hedefleri soruldu. Ağaoğlu "Biz şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye bir şey yok. Savaşa savaşa gideceğiz. İddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Gönlünde yatan ne derseniz. finali yatıyor" dedi.

'da başkan 'na karşılaşması sonrası kulübün sportif hedefleri soruldu. Ağaoğlu "Biz şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye bir şey yok. Savaşa savaşa gideceğiz. İddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Gönlünde yatan ne derseniz. finali yatıyor" dedi.

GRUPLARA KALACAĞIZ'
Uğurcan? Çakır, Sparta Prag'ı eledikleri için mutlu olduklarını belirtti. turu öncesi de umutlu açıklamalarda bulunan Uğurcan "AEK'yı da geçerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

  1. 17.8.2019
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