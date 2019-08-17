Ağaoğlu: İddialıyız
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na Sparta Prag karşılaşması sonrası kulübün sportif hedefleri soruldu. Ağaoğlu "Biz şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye bir şey yok. Savaşa savaşa gideceğiz. İddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Gönlünde yatan ne derseniz. Gönlümde Avrupa Ligi finali yatıyor" dedi.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na Sparta Prag karşılaşması sonrası kulübün sportif hedefleri soruldu. Ağaoğlu "Biz şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye bir şey yok. Savaşa savaşa gideceğiz. İddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Gönlünde yatan ne derseniz. Gönlümde Avrupa Ligi finali yatıyor" dedi.
GRUPLARA KALACAĞIZ'
Uğurcan? Çakır, Sparta Prag'ı eledikleri için mutlu olduklarını belirtti. AEK turu öncesi de umutlu açıklamalarda bulunan Uğurcan "AEK'yı da geçerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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