Nwakaeme döktürdü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Nwakaeme döktürdü

Nwakaeme döktürdü

Nwakaeme döktürdü

Fırtına'da sahanın yıldızlarının başında vardı... Kendine has stili ile geçen sezon tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan futbolcu, savunmasına da doksan dakika boyunca zor anlar yaşattı. Nijeryalı, kaçırdığı penaltıya rağmen çalımları ve şık hareketleri ile tribünleri ayağa kaldırdı.

Fırtına'da sahanın yıldızlarının başında vardı... Kendine has stili ile geçen sezon tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan futbolcu, savunmasına da doksan dakika boyunca zor anlar yaşattı. Sol kanatta buluştuğu her topta rakibini ekarte etmeyi başaran yıldız, son bölümdeki 7 dakikalık uzatma anlarında ise tek kelimeyle şov yaptı. Sağ korner bölgesinde topu ayağına adeta yapıştıran Nwakaeme, Praglı oyuncuları ipe dizip tehlikeler üretti. Tecrübeli oyuncu, kazanılan penaltı vuruşunu kaleciye nişanlamasına rağmen bitiş düdüğü ile ayakta alkışlandı.

  1. 16.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nwakaeme döktürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN