Nwakaeme döktürdü
Fırtına'da sahanın yıldızlarının başında Anthony Nwakaeme vardı... Kendine has stili ile geçen sezon tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Nijeryalı futbolcu, Sparta Prag savunmasına da doksan dakika boyunca zor anlar yaşattı. Nijeryalı, kaçırdığı penaltıya rağmen çalımları ve şık hareketleri ile tribünleri ayağa kaldırdı.
Fırtına'da sahanın yıldızlarının başında Anthony Nwakaeme vardı... Kendine has stili ile geçen sezon tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Nijeryalı futbolcu, Sparta Prag savunmasına da doksan dakika boyunca zor anlar yaşattı. Sol kanatta buluştuğu her topta rakibini ekarte etmeyi başaran yıldız, son bölümdeki 7 dakikalık uzatma anlarında ise tek kelimeyle şov yaptı. Sağ korner bölgesinde topu ayağına adeta yapıştıran Nwakaeme, Praglı oyuncuları ipe dizip tehlikeler üretti. Tecrübeli oyuncu, kazanılan penaltı vuruşunu kaleciye nişanlamasına rağmen bitiş düdüğü ile ayakta alkışlandı.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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