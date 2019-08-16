Nwakaeme döktürdü

Fırtına'da sahanın yıldızlarının başında Anthony Nwakaeme vardı... Kendine has stili ile geçen sezon tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Nijeryalı futbolcu, Sparta Prag savunmasına da doksan dakika boyunca zor anlar yaşattı. Sol kanatta buluştuğu her topta rakibini ekarte etmeyi başaran yıldız, son bölümdeki 7 dakikalık uzatma anlarında ise tek kelimeyle şov yaptı. Sağ korner bölgesinde topu ayağına adeta yapıştıran Nwakaeme, Praglı oyuncuları ipe dizip tehlikeler üretti. Tecrübeli oyuncu, kazanılan penaltı vuruşunu kaleciye nişanlamasına rağmen bitiş düdüğü ile ayakta alkışlandı.