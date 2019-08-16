Çok önemli bir zafer
Bordo-mavili çalıştırıcı, “Bu maçlar kolay değil. Sparta Prag özellikleri olan ve bizden daha hazır bir takımdı. Elediğimiz için mutluyum. Hedefimiz gruplara kalmak” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'A kaldıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettik. İlk maçta 2-0'dan pes etmedik, rakibi yakaladık. Burada şunu vurgulamak lazım. Bu maçlar kolay değil. Rakip özellikleri olan ve hazır bir takımdı. Biz ise daha hazırlık dönemindeyiz. Bu şartlarda bu turu kazanarak geçmemiz bence çok önemli başarı" diye konuştu.
ASLA PES ETMEYEN TAKIMIZ
Oyun içinde zaman zaman kopukluklar olmasına rağmen disiplinli bir şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Karaman, "Hedefimiz bu şekilde devam ederek, Avrupa'da kalıcı olmak" dedi. Sparta Prag'ın teknik patronu Vaclav Jilek ise başabaş oynadıklarını belirterek, "Maçın geneline bakarsak iyiydik. Sahanın genelini iyi kullandık. Ancak 1-1'e getirdikten sonra bir gol daha atmamız gerekiyordu. Malesef bunu başaramadık. Ve son anda yediğimiz golle mağlup olduk. Üzgünüz" şeklinde konuştu.
MÜTHİŞ KORO!
Trabzonsporlu taraftarlar, Sparta Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Tarihi bir gün yaşayan Şenol Güneş Stadı tıklım tıklım doldu. 40 bini aşkın kapasiteli statta boş yer kalmazken, birçok taraftar da bilet bulamadığı için maça gidemedi. 102 gün sonra kendi sahasında taraftarlarıyla buluşan bordo- mavili ekibe Sparta Prag karşısında büyük destek vardı. Karşılaşma sonrası taraftarlar ve futbolcular galibiyeti birlikte kutladı. Oyuncular saha ortasında kolbastı oynadı. Tribünler de oley çekti. Abdülkadir arkadaşlarına üçlü çektirdi.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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