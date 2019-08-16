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16 Ağustos 2019, Cuma
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Çok önemli bir zafer

Çok önemli bir zafer

Bordo-mavili çalıştırıcı, “Bu maçlar kolay değil. özellikleri olan ve bizden daha hazır bir takımdı. Elediğimiz için mutluyum. Hedefimiz gruplara kalmak” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 'ı eleyerek Avrupa Ligi'nde play-off'A kaldıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettik. İlk maçta 2-0'dan pes etmedik, rakibi yakaladık. Burada şunu vurgulamak lazım. Bu maçlar kolay değil. Rakip özellikleri olan ve hazır bir takımdı. Biz ise daha hazırlık dönemindeyiz. Bu şartlarda bu turu kazanarak geçmemiz bence çok önemli başarı" diye konuştu.

ASLA PES ETMEYEN TAKIMIZ
Oyun içinde zaman zaman kopukluklar olmasına rağmen disiplinli bir şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Karaman, "Hedefimiz bu şekilde devam ederek, Avrupa'da kalıcı olmak" dedi. Sparta Prag'ın teknik patronu Vaclav Jilek ise başabaş oynadıklarını belirterek, "Maçın geneline bakarsak iyiydik. Sahanın genelini iyi kullandık. Ancak 1-1'e getirdikten sonra bir gol daha atmamız gerekiyordu. Malesef bunu başaramadık. Ve son anda yediğimiz golle mağlup olduk. Üzgünüz" şeklinde konuştu.

MÜTHİŞ KORO!
Trabzonsporlu taraftarlar, Sparta Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Tarihi bir gün yaşayan Stadı tıklım tıklım doldu. 40 bini aşkın kapasiteli statta boş yer kalmazken, birçok taraftar da bilet bulamadığı için maça gidemedi. 102 gün sonra kendi sahasında taraftarlarıyla buluşan bordo- mavili ekibe Sparta Prag karşısında büyük destek vardı. Karşılaşma sonrası taraftarlar ve futbolcular galibiyeti birlikte kutladı. Oyuncular saha ortasında kolbastı oynadı. Tribünler de oley çekti. Abdülkadir arkadaşlarına üçlü çektirdi.

  1. 16.8.2019
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