Ahmet Ağaoğlu: Yola devam ediyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çek futbolunun lokomotiflerinden olan zorlu bir rakibi elediklerini söyledi. Ağaoğlu, "Aşağı yukarı 5-6 hafta oldu onlar lige başlayalı. Bizden daha hazırlar. Neredesinden bakılırsa bakılsın güçlü bir Avrupa takımı. Oradan 2-2'lik skor ile dönmüştük. Burada da rehavete kapılmadan, 2-1'le turu geçmeyi başardık. Play-off müsabakasına hak kazandık. Onu da aşarak Avrupa'da yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AKYAZI'DA SİFTAH

19 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Stadı'nda ilk Avrupa maçı oynandı. Avni Aker'de taraftarına unutulmaz zaferler yaşatan Fırtına, yeni stadındaki ilk Avrupa kupası maçını da kazandı.

S.PRAG'A YEMEK

Trabzonspor, karşılaşma öncesi Sparta Prag yönetim kuruluna dostluk yemeği verdi. Yemeğe, başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ve Praglı yöneticilerin yanı sıra UEFA delegesi Alojz Supraha katıldı.