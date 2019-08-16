Ahmet Ağaoğlu: Yola devam ediyoruz
Trabzonspor'un muhteşem galibiyetinin ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "Zorlu bir rakibi eledik. Play-off'u da aşıp Avrupa'da devam etmek istiyoruz." dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çek futbolunun lokomotiflerinden olan zorlu bir rakibi elediklerini söyledi. Ağaoğlu, "Aşağı yukarı 5-6 hafta oldu onlar lige başlayalı. Bizden daha hazırlar. Neredesinden bakılırsa bakılsın güçlü bir Avrupa takımı. Oradan 2-2'lik skor ile dönmüştük. Burada da rehavete kapılmadan, 2-1'le turu geçmeyi başardık. Play-off müsabakasına hak kazandık. Onu da aşarak Avrupa'da yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AKYAZI'DA SİFTAH
19 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Stadı'nda ilk Avrupa maçı oynandı. Avni Aker'de taraftarına unutulmaz zaferler yaşatan Fırtına, yeni stadındaki ilk Avrupa kupası maçını da kazandı.
S.PRAG'A YEMEK
Trabzonspor, karşılaşma öncesi Sparta Prag yönetim kuruluna dostluk yemeği verdi. Yemeğe, başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ve Praglı yöneticilerin yanı sıra UEFA delegesi Alojz Supraha katıldı.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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