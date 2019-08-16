Adım adım sturridge
29 yaşındaki İngiliz forvetin annesi Grace ve amcası Dean dün Trabzon’a inip tesisler ile şehri gezdi. Yönetimle görüşüp Prag maçını izleyen aile, Sturridge’ye bilgi verecek.
Trabzonspor'un bir süredir görüşme halinde olduğu Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Trabzon'a geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor ile görüşmek üzere ö nceki gün İstanbul'a dün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a geldi. İç hatlardan çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace ve amcası Dean, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yaptı, kulüp tesislerini ve kenti gezdi. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. Ücret ve sözleşme süresi konuların da da mutabakatın sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'nin Trabzon'a davet edileceği belirtildi.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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