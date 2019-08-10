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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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iddiası

Lois Diony iddiası

, Everton'dan istedikleri Niasse'nin olmama ihtimaline karşılık 'den için girişimde bulundu. 26 yaşındaki santrfor için şartlar soruldu.

Fransa basınında çıkan haberlere göre bordo-mavili ekibin kurmayları Everton'dan istedikleri Niasse'nin olmama ihtimaline karşılık 'den için girişimde bulundu. 26 yaşındaki santrfor için şartlar soruldu. 2017'de Saint Etinenne, Dijon'dan 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı 1.83 boyundaki oyuncuyu, aynı sezonun devre arasında Bristol City'ye kiralık olarak yollamıştı. Geçen sezon Fransız kulübünün formasını giyen Diony, tüm kulvarlarda 32 maça çıkmış, 7 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.
  1. 10.8.2019
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