Niasse'den iyi haber geldi
Trabzonspor, Everton'ın golcüsü Oumar Niasse ile yakından ilgileniyor. Niasse ile ilgili İngiltere'den iyi haber geldi. Fırtına, 29’luk golcü için Everton’la yaptığı pazarlıklarda aşama kaydetti.
Sturridge defterini kapatan bordo-mavililerde rota Oumar Niasse'ye dönmüştü. Senegalli santrfor için Everton ile pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinin, görüşmelerde aşama kaydettiği ve arada küçük pürüzler kaldığı bildirildi. 29 yaşındaki forvet de Türkiye'ye dönmek için İngilizlere baskı yapıyor.
ÖNCELİĞİMİZ FORVET OLACAK
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ağaoğlu, "Forvet başta olmak üzere arayışlarımız sürüyor. Eksik bölgelere takviyeleri yapacağız" dedi. Ağaoğlu, maç sonrası ise "Rövanş için bir şey diyemem. Hiçbir maç için son düdük çalmadan konuşamam" dedi.
ÖNCELİĞİMİZ FORVET OLACAK
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ağaoğlu, "Forvet başta olmak üzere arayışlarımız sürüyor. Eksik bölgelere takviyeleri yapacağız" dedi. Ağaoğlu, maç sonrası ise "Rövanş için bir şey diyemem. Hiçbir maç için son düdük çalmadan konuşamam" dedi.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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